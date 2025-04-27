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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü Batuhan Uçar, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Batuhan Uçar'ın kullandığı 07 BUP 313 plakalı motosiklet, Taşağıl kavşağına yaklaştığı sırada yolun sağında emniyet şeridinde park halindeki H.Y.'nin kullandığı 33 DA 255 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan Uçar (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. Uçar'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tır sürücüsü H.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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