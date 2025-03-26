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Manavgat'ta Kamyonet Palmiyeye Çarptı: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sollama yaparken refüje çarpan kamyonet, karşı şeride geçerek palmiyeye çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kamyonet palmiyeye böyle çarptı: 1 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta sollama yaparken refüj bordürüne çarparak lastiği patlayan kapalı kasa kamyonet, karşı şeride geçtikten sonra refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. Manavgat Şelalesi istikametinden seyir halindeki Nazım D.'in kullandığı 07 LN 956 plakalı Hyundai marka kapalı kasa kamyonet, İstiklal Caddesinde bulunan Manavgat Trafo Merkezi önünde bir aracı sollamak isterken lastiği refüj bordürüne çarparak patladı. Çayyazı kavşağından karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre kaldırımda giden kamyonet refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan büyük şans eseri hafif yaralı olarak çıkarılan araç sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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