Manavgat'ta hafif ticari araca çarpan patenli çocuk yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir anda yola fırlayan patenli çocuk seyir halindeki araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada patenli çocuk yaralandı.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1023 Sokakta meydana gelen kazada, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Ali İ.'nin kullandığı 07 CAZ 616 plakalı hafif ticari araç ile sokaktan çıkan ve ayağında paten bulunan 10 yaşındaki B. D. çarpıştı. Olay anında yoldan geçmekte olan vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koşarken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan B. D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA