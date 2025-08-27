Manavgat'ta Akrobasi Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezalar Yağdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada paylaşan sürücüye 4 ayrı maddeden para cezası uygulanırken, motosikleti de bağlandı.

Manavgat D-400 Karayolu üzerinde motosikletiyle akrobasi hareketleri yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Salih C., trafik ekiplerini alarma geçirdi. Yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücünün paylaşımları binlerce kişi tarafından izlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Şelale Polis Karakolu'na götürülen sürücüye, "Trafiğe açık alanda trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "Akrobasi hareketleri yapmak", "Kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ve "Katlanır plaka kullanmak" suçlarından idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Daha önce de aynı suçlardan işlem yapıldığı belirlenen sürücünün motosikleti bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA