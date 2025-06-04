Manavgat'ta 50 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Manavgat'ta 50 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 50 yaşındaki İsa Çelik, evinde hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Çelik'in maddi sıkıntılar nedeniyle zor bir dönem geçirdiği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 50 yaşındaki adam, yaşadığı evde ölü bulundu.

Sarılar Mahallesi Kümeevleri Büyük Şelale Yolu üzerindeki ikametinde yaşayan ve kendisinden bir süre haber alınamayan 50 yaşındaki İsa Çelik için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri ikamete geldiğinde Çelik'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sitelerde yöneticilik yapan İsa Çelik'in yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdiği bildirildi.

Çelik'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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