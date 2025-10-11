Manavgat Emniyet Müdürü Görev Değişikliği Yapıldı

Antalay'da 2022 yılından bu yana Manavgat İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ayhan Söğüt'ün Antalya Merkez'e alınmasının ardından yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Murat Kenan Patat atandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen görev değişikliğiyle birlikte Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atama yapıldı. 2022 yılının Ekim ayından bu yana Manavgat Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ayhan Söğüt'ün Antalya Merkez'e alınmasıyla boşalan göreve Murat Kenan Patat getirildi. 2021 yılının Eylül ayında Alper Avcı'nın yerine Alanya İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Murat Kenan Patat, yaklaşık dört yıl süren görevinin ardından 2025 Ağustos ayında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı. Patat'ın Alanya'dan ayrılmasıyla bu görevi Mustafa Hilmi Özgönül devralmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü görevini yürüten Patat, şimdi Manavgat İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı. - ANTALYA