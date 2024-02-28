Malzeme yüklü tırdan düzensiz göçmen çıktı

VAN - Van'da tespit edilen malzeme yüklü bir tırda yapılan aramada düzensiz göçmenler yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba ilçesi Erciş istikametinde tespit edilen 1 araç içerisinde yapılan çalışmalarda; yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmen şahıslar ile ülkemize girişlerini organize eden 1 organizatör şahıs yakalanmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 organizatör şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup göçmen şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecektir" denildi.