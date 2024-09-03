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Maltepe'de kimyasal madde paniği: Sokak trafiğe kapatıldı

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Maltepe'de bulunan bir çöp konteynerine atılan kimyasal madde itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Sokak şeritlerle trafiğe kapatıldı.

Maltepe'de kimyasal madde paniği: Sokak trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan bir çöp konteynerine atılan kimyasal madde itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Sokak şeritlerle trafiğe kapatıldı.

Maltepe'de İdealtepe Mahallesi Dik Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinden akşam saatlerinde çıkan koku ve dumandan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çöpteki dumanın nedeninin yangın olabileceğinden şüphelenerek su sıktı. Kokunun devam etmesi üzerine bölgeye Tehlikeli madde müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrası çöpe atılan maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası sokak trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Maltepe 3-sayfa Güncel Yaşam

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