Maltepe'de faciadan dönüldü: 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Maltepe'de faciadan dönüldü: 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü
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Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan boş 11 katlı binanın bir kısmı yola çöktü. Çökme sırasında yoldan kimsenin geçmemesi sayesinde facianın eşiğinden dönülürken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 11 katlı binanın bir kısmı, yıkım sırasında aniden çöktü.

Maltepe'de faciadan dönüldü: 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çökme sonucu binadan kopan beton ve moloz parçaları caddeye dökülerek, araç ve yaya trafiğini engelledi. Çökme sırasında yoldan kimsenin geçmemesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Maltepe'de faciadan dönüldü: 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi.

Maltepe'de faciadan dönüldü: 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yola saçılan molozları temizlemek için çalışma başlatılırken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİrem Aslan:

şans bizden yana demek ki yolu trafiğe kapatmaya yakındaki evleri boşaltmaya gerek yok. sorumlular çok şanslı bence rulet oynamalılar ama rus ruleti

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