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Menemen'de Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Şehit Oldu

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İzmir'in Menemen ilçesinde görevli Malatyalı Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği kalp krizi sonucunda hastanede şehit oldu. Ailesine acı haber ulaştırıldı ve evinin önüne Türk bayrağı asıldı. Mehmet Kökcü, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

İzmir'in Menemen ilçesinde görevli Malatyalı Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İzmir'in Menemen ilçesi 57'nci Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Malatyalı Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şehit olan Uzman Çavuş'un acı haberi ise Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde ikamet ailesine verildi. Askeri yetkililer Oğuz Kağan Caddesi üzerinde ikamet eden aileye acı haberi ulaştırırken, apartmana itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün, yarın ikindi namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle son yolcuğuna uğurlanacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Menemen malatya 3-sayfa İzmir

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