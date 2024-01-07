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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden olurken, kent genelinde herhangi olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden olurken, kent genelinde herhangi olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya AFAD Malatya Deprem 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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