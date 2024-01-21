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Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı

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AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem yerin 9.7 kilometre altında meydana gelirken kısa süreli panik yaşandı. Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Pütürge ilçesinde kursta olan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Deprem sonrası öğretmenleri tarafından dışarı çıkarılan öğrenciler korktuklarını ve hemen dışarı çıktıklarını söylediler.

Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

Afad tarafından açıklanan verilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem yerin 9.7 kilometre altında meydana gelirken kısa süreli panik yaşandı. Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem de herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Pütürge ilçesinde kursta olan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Deprem sonrası öğretmeleri tarafından dışarı çıkarılan öğrenciler korktuklarını ve hemen dışarı çıktıklarını söylediler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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