Üye Girişi
Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 21.29'da meydana gelen depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Doğanşehir Malatya Deprem AFAD 3.Sayfa Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış

Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış

 Küba, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Küba, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı
500

Yorumlar (1)

Temha Arak:

Allahim sen koru.

8
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title