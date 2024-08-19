Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12.02'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 10,31 kilometre olarak kaydedilen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MALATYA