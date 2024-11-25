Üye Girişi
Haberler
Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Yangına müdahale devam ediyor

 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

 Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

İşte 7 kişiyi katleden caninin son görüntüleri

Malatya Doğanşehir'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD, can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde deprem korkuttu

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afad tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin etkisi, ilçenin çeşitli mahallelerinde hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirti. Vali Yavuz'un açıklaması şöyle:

"İlimiz Doğanşehir Merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün afetlerden milletimizi korusun."

Malatya Doğanşehir'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CAHİT ÖZÇELİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Erzincan okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu? Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi? Aile hekimi raporları ücretli mi, kaç TL? Cola Gaza nerede satılıyor, Türkiye'de satılıyor mu? Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 25 Kasım Pazartesi? Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Nevşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Nevşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.