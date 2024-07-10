Malatya'daki depreme canlı yayında yakalanan sunucunun panik anları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beşik gibi sallanan kentte son depreme canlı yayın sırasında yakalanan yerel TV sunucusunun panik anları dikkat çekti.

"AMAN YARABBİ, ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Deprem sırasında ER TV ekranlarında canlı yayında olan kadın sunucunun korkusu ekrana yansıdı. Sunucu "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleriyle o anları anlattı.