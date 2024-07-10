Üye Girişi
Haberler

Malatya'daki depreme canlı yayında yakalanan sunucunun panik anları

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da meydana gelen 4.3'lük depreme canlı yayında yalanan sunucunun panik anları ekrana yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beşik gibi sallanan kentte son depreme canlı yayın sırasında yakalanan yerel TV sunucusunun panik anları dikkat çekti.

"AMAN YARABBİ, ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Deprem sırasında ER TV ekranlarında canlı yayında olan kadın sunucunun korkusu ekrana yansıdı. Sunucu "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleriyle o anları anlattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Malatya Deprem Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı

Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Allan Saint-Maximin kimdir? Allan Saint-Maximin hangi takımda oynuyor? Allan Saint-Maximin kaç yaşında? 11 Temmuz Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Temmuz burç yorumları nedir? Venüs burcu nedir, neyi temsil eder? Venüs burcu neye göre belirlenir? Venüs hangi burçta güçlüdür? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? 2024- KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ | KPSS Lisans sınava giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır? Boncuk Yılmaz kimdir? Boncuk Yılmaz nereli, kaç yaşında? Boncuk Yılmaz oynadığı diziler! Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, ne oldu? Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, hangi tarihte? A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu! Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Ankara'da hava nasıl olacak? A101 11 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU | 11 Temmuz'da hangi ürünler var? 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 15 Temmuz'da Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?
Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
500

Yorumlar (1)

Savaş Yıldız:

he çok şiddetliydi

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title