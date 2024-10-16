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Malatya'daki Deprem Adıyaman'da Korkuya Neden Oldu, Olumsuz Durum Yok

Malatya'daki Deprem Adıyaman'da Korkuya Neden Oldu, Olumsuz Durum Yok
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissettirirken, Valilik ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını duyurdu.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremden etkilenen Adıyaman'da Valilik ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem Adıyaman'da da hissedildi. Adıyaman Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, İlk belirlemelere göre Adıyaman'da herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiş, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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