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Malatya'da Zincirleme Kaza: 8 Araç Birbiriyle Çarpıştı

Malatya'da Zincirleme Kaza: 8 Araç Birbiriyle Çarpıştı
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Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 03 VB 313 plakalı minibüs, 44 FB 268 plakalı Honda marka otomobil ve 44 LS 944 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın hemen ardından yaşanan diğer kazada ise 44 HT 326 plakalı Mercedes marka otomobil, 19 AEA 641 plakalı Toyota marka araç, 44 FR 803 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 44 NN 982 plakalı hafif ticari araç ile 44 PE 401 plakalı otomobil çarpıştı.

Ölen ya da yaralanan olmayan her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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