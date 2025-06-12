Malatya'da Zihinsel Engelli Genç Sokak Ortasında Darp Edildi

Malatya'da Zihinsel Engelli Genç Sokak Ortasında Darp Edildi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde zihinsel engelli bir gencin sokak ortasında komşusu tarafından silah kabzasıyla darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesi, saldırgan hakkında şikayette bulundu.

Malatya'da zihinsel engelli gencin sokak ortasında silah kabzasıyla darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından gencin ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yeşilyurt ilçesinde yüzde 90 zihinsel engelli olduğu belirtilen 42 yaşındaki Yusuf Civelek, sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu başından yaralandı. İddiaya göre, Civelek, ziyaret için gittiği ağabeyinden evine dönerken komşusunun saldırısına uğradı. Şahıs elindeki silahın kabzası ile Civelek'i başından darp ederek yere düşürdü. Yerdeyken de vurmaya devam eden şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı. Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay sonrası gencin ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Oğlunun başına 10'a yakın dikiş atıldığını belirten anne Güllü Civelek, darp raporu aldıklarını ve saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdiklerini ifade etti. Baba Yusuf Civelek ise saldırgan hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını, şahsın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığını ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Malatya'ya yakışmayacak hareketler bunlar...

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