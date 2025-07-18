Malatya'da Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Yakınca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde üzerinde seyir halinde olan F.K. idaresindeki 34 KRC 43 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Ahmet Önel'e çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA