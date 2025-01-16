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Malatya'da Yaşlı Kadın Akrabası Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Malatya'da Yaşlı Kadın Akrabası Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
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Malatya'nın Darende ilçesinde, İstanbul'dan gelen akraba B.K., 83 yaşındaki Emine G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşlı bir kadın, misafirliğe gelen akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan ailevi işleri için yakını Emine G.'nin (83) yanına gelen B.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşlı kadını bıçakla yaraladı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. gözlatına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak definedilmek üzere Darende ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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