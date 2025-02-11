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Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 12 Tabanca ve Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 12 Tabanca ve Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Malatya'da yapılan operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ve 1898 ecstasy hap ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca ile bin 898 adet ecstasy hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve temini yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara uygulama noktasında 2 yolcu otobüsünde yapılan aramalarda ve 4 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 adet ruhsatsız tabanca ile bin 898 adet ecstasy hap ele geçirilirken 4 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.B. tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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