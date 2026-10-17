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Amasya'da akranlarını kurusıkı tabancayla tehdit iddiasıyla çocuk gözaltına alındı

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Amasya'da akranlarını kurusıkı tabancayla tehdit iddiasıyla çocuk gözaltına alındı
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Amasya'da akranlarını kurusıkı tabancayla tehdit ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü ve çocuk hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Amasya'da kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde gerçekleştiği belirtilen ve içeriğinde bir çocuğun akranlarını silahla tehdit ettiği iddiasını içeren görüntülere ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmekte olup, adli süreçteki çocuk hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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