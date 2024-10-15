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Malatya'da Yangın: 3 Çocuk Komşular Tarafından Kurtarıldı

Malatya'da Yangın: 3 Çocuk Komşular Tarafından Kurtarıldı
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Malatya'da bir apartmanda çıkan yangında, anne babaları evde bulunmayan 3 çocuk komşular tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, bir sitedeki dairede çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangında dairede mahsur kalan 3 çocuk, komşular tarafından kurtarıldı.

Olay, 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, Barguzu Caddesi üzerinde bulunan Sadabad konutları içerisindeki apartmanların birinde yangın çıktı. Dumanların kısa sürede apartmanı kapladığı yangında ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının anne babaları evde bulunmayan küçük yaştaki üç kardeşin bulunduğu daireden çıktığı belirlenirken, çocuklar komşular tarafından kurtarılarak apartman dışına çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklar ile onları kurtaran komşuları K.K.'ya ambulansta müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerinin dairede inceleme yaptığı olay da üç kardeş daha sonra tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı.

Küçük çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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