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Malatya'da Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın evinde 471 gram kubar esrar, ruhsatsız silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekiplerince Darende ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde yaşayan S.D. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı.

Ev ve eklentilerde yapılan detaylı aramalarda 471 gram kubar esrar, 45 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet detektör, 29 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.D. hakkında adli işlemlere başlanılırken, yasal sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Politika Darende malatya 3-sayfa Hukuk Suç

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