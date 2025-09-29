Haberler

Malatya'da Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Malatya'da Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü manevra yapan bir otomobilin önünde kalarak düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesi Sungur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 42 BEG 582 plakalı otomobil önündeki 44 AHK 481 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada panikleyen motosiklet sürücüsü B.A., araçtan düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
