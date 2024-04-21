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Malatya'da kamyon ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma kavşağında 44 ADN 137 kamyon ile ters yönden gelen 42 ARN 164 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada R.T. ve A.K. adlı şahıslar yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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