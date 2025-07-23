Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında Tofaş araç hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 09.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dilek yolu üzerinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 01 APG 061 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Miraç Kızılkaya (33) yönetimindeki 44 AEJ 774 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Miraç Kızılkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA