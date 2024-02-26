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Malatya'da Sosyal Medya ve Sahte Sitelerle Yasadışı Bahis Operasyonu

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Malatya'da sosyal medya ve kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklandı.

Malatya'da, sosyal medya ve kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Y.K.'nın, (45) M.C.A.'nın (19) yönlendirmesiyle banka hesabı açtığını hesabına ise 50 bin TL'nin bulunduğunu belirterek şikayetçi olması üzere çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis oyunlarından elde edildiği değerlendirilen paranın izini süren polis ekipleri, M.C.A., M.K. (19) ile M.A.P.'yı (21) gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere ele geçirilirken, 50 bin TL'nin bulunduğu banka hesabı ise bloke edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.P. tutuklanırken, diğer iki zanlıya ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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