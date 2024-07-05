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Malatya'da silahlı saldırı düzenleyen zanlılar yakalandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir adrese düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaralanan olmazken, saldırganlar polis ekiplerince yakalandı. Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Malatya'da bir adrese silahlı saldırı düzenleyerek kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Battalgazi İlçesi Toptaş Mahallesi'nde bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmaz iken zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken olaya karıştıkları belirlenen M.D. ve M.E. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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