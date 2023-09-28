Malatya'da silah kaçaklığı operasyonu: 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da yapılan operasyonda, silah kaçakçılığına yönelik olarak ruhsatsız 3 silah ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan istihbarat çalışması sonucunda belirlenen ikamette yapılan aramada, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek bulundu. Şüpheli hakkında ise emniyetteki işlemler devam ediyor.
Malatya'da silah kaçaklığına yönelik operasyonda ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan istihbarat çalışması neticesinde belirlenen ikamette arama yapıldı.
İkamette ruhsatsız 2 tabancayla 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.