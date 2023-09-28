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Malatya'da silah kaçaklığı operasyonu: 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da yapılan operasyonda, silah kaçakçılığına yönelik olarak ruhsatsız 3 silah ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan istihbarat çalışması sonucunda belirlenen ikamette yapılan aramada, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek bulundu. Şüpheli hakkında ise emniyetteki işlemler devam ediyor.