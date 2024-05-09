Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 adet tüfek, 1 adet kılıç, 5 adet tabanca, 1 adet susturucu ile piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda A.B. ile E.S. gözaltına alındı.

Malatya'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tüfek,1 adet kılıç, 5 adet tabanca, 1 adet susturucu ile piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan kannabinoid ham maddesi ile 4 adet tüfek,1 adet kılıç, 5 adet tabanca, 1 adet susturucu, ele geçirildi.

Operasyonda A.B. ile E.S. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Malatya Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title