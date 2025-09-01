Malatya'da Şantiyede Merdivenden Düşen İşçi Yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede merdivenden düşen işçi Y.B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, inceleme başlatıldı.
Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede çalışan Y.B. merdivenden düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa