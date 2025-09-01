Malatya'da Şantiyede Merdivenden Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'da çalıştığı şantiyede merdivenden düşen bir işçi yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede çalışan Y.B. merdivenden düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA