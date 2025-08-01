Malatya'da Şantiye Kavgasında 2'si Ağır 7 Yaralı

Malatya'da Şantiye Kavgasında 2'si Ağır 7 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede husumetli kişiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olay sonrası çok sayıda gözaltı yapıldı.

Malatya'da bir şantiyede yaklaşık 50 işçinin karıştığı silahlı-bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan M.C.P., S.P., M.P., M.P. ile F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. yaralandı. Olayda ayrıca yaklaşık 10 kişinin de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, UMKE, itfaiye ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Küçük çaplı bir yangının da çıktığı olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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