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Malatya'da Refüje Çarpan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Malatya'da Refüje Çarpan Araçta 3 Kişi Yaralandı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da meydana gelen kazada refüje çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Hekimhan ilçesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. idaresindeki 32 AAH 563 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan T.D. ve S.C.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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