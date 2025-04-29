Malatya'da PKK Üyesi Suriye Uyruklu Şüpheli Yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütüyle bağlantılı bir Suriye uyruklu şüpheli Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.
Terör örgütü üyesi Malatya'da yakalandı
KİLİS - PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli E.H., Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa