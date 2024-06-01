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Malatya'da park halindeki araç kurşunlandı, şüpheli yakalandı

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Malatya'da park halindeki bir aracı kurşunlayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da park halindeki bir aracı kurşunlayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da önceki gün aşma saatlerinde Battalgazi İlçesi Cirikpınar Mahallesinde bir aracın kurşunlandığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen istihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kurşunlama olayını gerçekleştirdikten sonra bölgeden koşarak kaçan şüpheliyi kısa sürede tespit etti.

Saklandığı yerde yakalanan şüpheli A.Ş. gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde şahsın daha önce de 'Silahlı Yağma ve Basit Yaralama' suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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