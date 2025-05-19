Malatya'da Otomobilin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'da Otomobilin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Malatya-Ankara karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, 23.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 44 AGN 259 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Şahin'e (15) çarptı. Kazada yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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