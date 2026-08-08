Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Hekimhan karayolu Dostal-Yeşilpınar yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ş. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İ.Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı