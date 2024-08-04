Malatya'da otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil, özel halk otobüsü ile çarpıştı. İkinci bir yolcu otobüsünün de karıştığı kazada faciadan dönülürken, 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 18.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu MAŞTİ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 BC 304 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra aynı yöne seyreden özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazaya ikinci bir yolcu otobüsü daha karışırken, onlarca yolcu büyük panik yaşadı. Biri çocuk 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılara ambulansta müdahalede bulunuldu.

Kazada büyük korku yaşayan yolcular bölgeye sevk edilen bir başka otobüsle yollarına devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA