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Malatya'da otomobil ile kargo kamyonu çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kargo kamyonu çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile kargo kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende -Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende istikametine seyir halinde olan F.Ö. (68) yönetimindeki BF FK 1905 yabancı plakalı otomobil yol kenarında park halinde olan 06 CDE 686 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Kazada, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Kıymet Özkan (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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