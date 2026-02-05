Malatya'da organize suç örgütü davasında 13 sanık tahliye edildi

Malatya'da organize suç örgütü operasyonu kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında 13 sanık tahliye edilirken, 43 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubelerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda hazırlanan dosya kapsamında açılan organize suç örgütü davasının ikinci duruşması görüldü. Liderliğini S.A.'nın yaptığı öne sürülen ve Malatya tarihinin en kapsamlı organize suç örgütü operasyonu olarak kayıtlara geçen davada, 3'ü yurt dışında firari olmak üzere toplam 116 sanık yargılanıyor. Davanın ikinci duruşmasında tutuklu bulunan 56 sanıktan 13'ü tahliye edilirken, 43 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

"Cinayet, yağma, uyuşturucu ticareti ve haksız kazanç" gibi çok sayıda suçla şehirde korku ortamı oluşturmakla suçlanan örgüte yönelik yargılama, güvenlik gerekçesiyle Yeşilyurt ilçesi Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oluşturulan özel duruşma salonunda devam ediyor. Sanıklar arasında suça sürüklenen çocukların bulunması nedeniyle duruşmalar kapalı olarak yapılıyor. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren ikinci duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan S.S., B.P., Y.Y., H.B., M.K., M.S.Ö., Y.B., B.K., E.K., A.K., A.A., A.G. ve M.E.Y.'nin tahliyesine karar verdi.

Diğer 43 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Dava kapsamında yargılanan sanıklar arasında müşteki-şüpheli, mağdur-şüpheli ve şüpheli sıfatıyla yer alan isimlerin yanı sıra suç tarihinde reşit olmayan suça sürüklenen çocukların da bulunduğu öğrenilirken, mahkemedavanın bir sonraki duruşmasını ileri bir tarihe erteledi. - MALATYA