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Malatya'da meydana gelen 5.2'lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde müşteri ve çalışanların kaçma anı ve işyerinin sallanması görüntüleniyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2'lik deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde bekleyen müşteri ve işyeri çalışanlarının kaçma anı ve işyerinin sallanma görüntüsü depremin büyüklüğünü ortaya koyuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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