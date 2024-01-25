Malatya'da meydana gelen 5.2'lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2'lik deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde bekleyen müşteri ve işyeri çalışanlarının kaçma anı ve işyerinin sallanma görüntüsü depremin büyüklüğünü ortaya koyuyor. - MALATYA