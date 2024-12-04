20 milyon liralık kuyumcu vurgununa 1 gün hapis

Malatya'da iddiaya göre; kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K, 16 yıldır yanında çalışan İ.A'nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından 20 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığını fark etti.

14 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Y.K'nin şikayeti üzerine İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.A. 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"CEAZASI 1 GÜNE İNECEK"

Y.K'nin avukatı Emre Apak, geçtiğimiz günlerde görülen davada İ.A'nın 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın daha önceki 14 günlük tutukluluk halinin düşürülmesiyle 1 güne ineceğini söyledi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Apak, yatarı olmayacak kararın kriminal vakaların artmasına neden olacağını savundu. Dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirten Apak, sadece kendi dosyaları için değil kamu vicdanı ve suçluların benzer yola başvurmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.