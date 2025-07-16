Malatya'da Kule Vinç Operatörü Yüksekten Mahsur Kaldı

Malatya'da Kule Vinç Operatörü Yüksekten Mahsur Kaldı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki inşaat şantiyesinde kule vinç operatörü, 30 metre yükseklikte fenalaşarak baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla operatörü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan kule vinç operatörü, yaklaşık 30 metre yüksekte fenalaşınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kule vinçte görevli operatör, çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı ve baygınlık geçirdi. Yaklaşık 30 metre yüksekte mahsur kalan operatör, ihbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla çıkartıldı ve aşağıya indirildi.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra hastaneye kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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