Malatya'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, 09.25 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen V.B. (37) yönetimindeki 02 HH 947 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) çarptı. Araç lastiğinin arasına sıkışan şahıs feci şekilde hayatını kaybederken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken Abdulvahap Kurt'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA