Malatya'da kamyon park halindeki 8 araca çarptı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan kamyon park halindeki 8 araca çarparak zarar verdi. Çarptığı araçlardan birini metrelerce sürükleyen kamyon refüje çarparak durabildi.

Kaza, 05.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.A. idaresindeki kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki park halinde olan 8 araca çarptı. Çarptığı araçlardan birini metrelerce sürükleyen kamyon refüje çarparak durabilirken kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA