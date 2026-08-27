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Çorum'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Çorum'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
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Çorum’da 46 yaşındaki Ümit Yılmaz, yol üzerinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çevredeki kişilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Çorum’da yol üzerinde hareketsiz halde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çepni Mahallesi’nde yaşanan olayda yaşamını yitiren kişinin Ümit Yılmaz (46) olduğu tespit edildi.

YOLDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35’inci Sokak’ta meydana geldi. Yolda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yerde hareketsiz halde bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma yaptı.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yerde bulunan kişinin 46 yaşındaki Ümit Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz’ın başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde ise Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgede polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerindeki çalışmaların ardından Ümit Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz’ın ölümüne ilişkin incelemelerin yapılacak otopsinin ardından devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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