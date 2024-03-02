Malatya'da Kamuyu Zarara Uğratan Şüpheliler Tutuklandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen rapor doğrultusunda geçtiğimiz 1 Aralık 2023 tarihinde Hekimhan Mal Müdürlüğü'nde kamuyu 21 milyon 316 bin 262 TL zarar uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklanırken soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte tutuklanan şüphelilerle ortak hareket ettikleri belirlenen 18 şüphelinin de yakalanması için de düğmeye basıldı. Malatya merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tutuklanırken, emniyetten yapılan açıklamada zanlıların kamuyu 21 milyon 316 bin 262 TL zarar nasıl uğrattıkları hakkında ise detaylı bilgi verilmedi. - MALATYA