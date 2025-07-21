Malatya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Malatya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Darende ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Topaktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. yönetimindeki 44 EY 767 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen N.İ. idaresindeki 38 NV 530 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Y.Ö. ve N.İ.'nin yanı sıra araçlarda bulunan H.Ö., K.K., Z.B.K., M.Y.K., D.İ. ve H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönmek için tek şartı var

Yeniden Süper Lig'e dönmek için tek şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de eleştirilerle yollanan Tadic Avrupa devine transfer oluyor

Eleştirilerle yollanan Tadic Avrupa devine transfer oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.